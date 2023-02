Schaatsster Leerdam op NK met overmacht naar titel op 1000 meter

Jutta Leerdam is voor het vierde jaar op rij Nederlands kampioen op de 1000 meter geworden. De 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma was met 1.13,58 een klasse apart bij de NK afstanden in Thialf. Antoinette Rijpma-De Jong werd tweede in 1.14,86, haar zus Michelle de Jong pakte met 1.14,96 het brons.

De top 3 van de NK afstanden mag ook van start op de WK afstanden, die van 2 tot en met 5 maart worden verreden in Heerenveen.

Leerdam is dit seizoen nog altijd ongeslagen op de 1000 meter. Ze was al negen keer eerder de beste op de kilometer, waarvan vier keer in de wereldbeker. Ook won ze de 1000 meters op de NK en EK sprint.

Leerdam had niet gelijk door dat ze in haar rit na de eerste kruising kort contact maakte met tegenstander Isabel Grevelt. “Nu ik eraan terugdenk was er wel iets, maar ik had er niet echt last van. Ik heb gewoon mijn eigen bocht kunnen rijden”, zei de schaatsster van Jumbo-Visma bij de NOS.

De jury bekeek de beelden, maar Leerdam werd uitgeroepen tot winnaar. Grevelt kon na nog een misslag geen rol van betekenis meer spelen en werd elfde in 1.16,83. Femke Kok, een dag eerder winnares op de 500 meter, bleef met de vierde plaats met 1.15,03 net buiten het podium en greep naast een WK-ticket.

Leerdam was vrijdag tevreden geweest met haar race op de 1500 meter waarop ze brons pakte, maar na het zilver op de 500 meter van zaterdag was ze dat minder. “Die 1500 meter viel echt mee, ik zat heel dicht bij het goud. Zaterdag was het zonde dat ik die titel liet liggen. Het kwam er niet uit. Vandaag was prima, ik voel me thuis op deze afstand.”