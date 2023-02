Ongevaccineerde Djokovic gokt op deelname Indian Wells

Tennisser Novak Djokovic heeft zich ingeschreven voor het masterstoernooi van Indian Wells, maar de kans dat de nummer 1 van de wereld kan meedoen is heel klein. De Serviër, die in januari de Australian Open won en daarmee zijn 22e grandslamtitel veroverde, is niet gevaccineerd tegen corona, terwijl een inenting nog altijd verplicht is om de Verenigde Staten binnen te komen.

Vorig jaar kon Djokovic ook niet aan de toernooien in Amerika meedoen vanwege zijn weigering om zich te laten vaccineren. De regering van president Joe Biden heeft aangekondigd de verplichte vaccinatie voor reizigers vanuit het buitenland in mei op te heffen, maar dat is te laat voor Djokovic als hij in Indian Wells wil meedoen. Het toernooi begint op 9 maart.

Tommy Haas, toernooidirecteur van Indian Wells, zei onlangs dat het een “schande” zou zijn als Djokovic dit jaar niet zou mogen deelnemen aan toernooien in de Verenigde Staten. Hij kondigde aan er alles aan te doen om Djokovic toch mee te kunnen laten spelen. Djokovic won het hoog aangeschreven toernooi in Californië vijf keer.