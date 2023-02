Basketballer Irving luistert debuut voor Mavericks op met zege

Basketballer Kyrie Irving heeft zijn debuut in de NBA voor Dallas Mavericks opgeluisterd met een overwinning. De Mavericks waren in LA met 110-104 te sterk voor Los Angeles Clippers. Irving kwam bij zijn eerste wedstrijd voor de club uit Dallas tot 24 punten en 5 assists. Bij de bezoekers kwam ook Norman Powell tot 24 punten.

De 30-jarige Irving werd eerder deze week overgenomen van Brooklyn Nets, waar hij sinds 2019 speelde. Hij moet nog even wachten om een koppel te vormen met Luka Doncic, die er niet bij was in Los Angeles vanwege een hielblessure.

Al na het eerste kwart stond de nieuwe ploeg van Irving met 41-25 voor. De nieuwe ster miste bij zijn eerste twee pogingen, maar na 4 minuten was het toch raak. Hij kwam tot vier rake driepunters uit acht pogingen.

Voor Dallas Mavericks was het de vierde zege in de laatste vijf duels. Deze maand werd er alleen verloren van Golden State Warriors. De Mavericks staan vierde in de Western Conference.

Dallas Mavericks mikt dit seizoen op de tweede NBA-titel. Alleen in 2011 was de club de beste van de NBA.