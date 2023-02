Tennisser Van de Zandschulp verliest van qualifier in Doha

Tennisser Botic van de Zandschulp is er bij het ATP-toernooi van Doha niet in geslaagd de kwartfinales te halen. De Veenendaler verloor in de tweede ronde van de Qatar Open van de Fransman Alexandre Muller. De via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi doorgedrongen Muller won in twee sets: 6-2 6-4.

Van de Zandschulp, die vorige week in Rotterdam in de tweede ronde verloor van de latere winnaar Daniil Medvedev, was als achtste geplaatst in Doha. Maar de nummer 34 van de wereld zag zijn opponent in de eerste set twee keer een breakkans benutten. Dat deed de nummer 160 van de wereld in de tweede set al in de derde game (2-1), waarna hij de partij na ruim een uur en een kwartier uitserveerde met een lovegame.