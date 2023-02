Tennisser Roeblev voorkomt in Doha primeur voor Griekspoor

Tallon Griekspoor is er op het Qatar Open net niet in geslaagd een tennisser uit de mondiale top 10 te verslaan. De Noord-Hollander had in de tweede ronde tegen de Rus Andrej Roeblev drie matchpoints, maar slaagde er niet in het af te maken. Roeblev, de nummer 5 van de wereld, won in drie sets: 1-6 6-1 7-6 (6).

Griekspoor, die nog nooit van een top 10-speler heeft gewonnen, bereikte afgelopen week nog de halve finales van het toernooi van Rotterdam. Dat leverde hem de 40e plaats op de wereldranglijst op, zijn hoogste notering ooit. De 26-jarige tennisser was het seizoen begonnen als de mondiale nummer 95 om vervolgens in het Indiase Pune zijn eerste ATP-toernooi te winnen en op de Australian Open de derde ronde te bereiken. In Rotterdam verloor hij pas zaterdag van de Italiaan Jannik Sinner.

In Doha kreeg Griekspoor na overtuigende setwinst last van zijn rechterbovenbeen. Na een behandeling en duidelijk setverlies herstelde hij zich met meteen een break naar een 2-0-voorsprong in de derde set. Bij 5-3 kreeg hij op zijn eigen opslag drie kansen om de partij winnend af te sluiten. Roeblev redde alle keren en pakte vervolgens bij zijn tweede breakpoint de game: 5-4. In de tiebreak benutte de 25-jarige Rus zijn tweede wedstrijdpunt.