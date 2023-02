Atlete Bol start op 400 meter bij FBK Games in Hengelo

Atlete Femke Bol start op de 42e editie van de FBK Games in Hengelo op de 400 meter. Dat maakte de organisatie van het evenement, dat plaatsvindt op zondag 4 juni, bekend.

De 23-jarige Bol liep eerder deze maand het 41 jaar oude wereldrecord op die afstand uit de boeken. De Amersfoortse zette bij de NK indooratletiek in Apeldoorn de klok op de 400 meter stil na 49,26 seconden. Daarmee verbeterde ze de 49,59 die sinds 1982 op naam stond van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova. Bol won er haar vierde Nederlandse titel mee.

“Ik heb enorm veel zin om dit jaar weer aan de start van de FBK Games te staan. Dit keer zelfs zonder horden, net zoals mijn eerste keer in het hoofdprogramma”, zegt Bol. “Ik kan niet wachten om weer in een vol stadion in Nederland met hulp van mijn Nederlandse fans hard te lopen.”

Toernooidirecteur Ellen van Langen is blij dat ze de deelname van Bol kan bevestigen. “Na haar unieke prestatie en wereldrecord tijdens het NK indoor zien we haar graag een 400 meter lopen in Hengelo. Ze zal dit jaar heel selectief zijn in het lopen van de 400 meter en wij zijn daarom erg blij dat ze Hengelo gekozen heeft voor die afstand.”

Bol verdedigt deze week in het Turkse Istanbul haar Europese indoortitel op de 400 meter. In 2021 veroverde ze in het Poolse Torun Europees goud in 50,63. Toen was die tijd een Nederlands record. Die titel vormde de opmaat naar de bronzen medaille op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio.

Vorig jaar greep Bol drie keer goud bij de Europese kampioenschappen in M√ľnchen: op de 400 meter, 400 meter horden en 4×400 meter.