Spurs werken samen met Formule 1 en bouwt kartbaan onder stadion

Tottenham Hotspur laat onder de zuidvleugel van het stadion een kartbaan maken. De aanleg van de baan maakt onderdeel uit van een nieuwe samenwerking voor vijftien jaar met de Formule 1, meldt de Engelse voetbalclub.

“Sinds de bouw van dit stadion is het altijd onze ambitie geweest om te zien hoe ver we de grenzen kunnen verleggen in het leveren van ervaringen van wereldklasse die het hele jaar door mensen van over de hele wereld zullen aantrekken”, zegt Spurs-voorzitter Daniel Levy in een verklaring.

In het stadion van Tottenham werden eerder al American football-wedstrijden, rugbywedstrijden en bokswedstrijden georganiseerd. Ook zijn er geregeld concerten.

Op de kartbaan, de langste indoorbaan van Londen, kunnen officiële wedstrijden gehouden worden. Tottenham en de Formule 1 zeggen dat het doel van hun project is om “stageplaatsen en carrièremogelijkheden te creëren voor lokale jongeren en meer diversiteit te brengen in de autosportindustrie, met name voor vrouwen en ondervertegenwoordigde groepen.”