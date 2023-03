Einde seizoen voor PSG-aanvaller Neymar

Neymar komt dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie voor Paris Saint-Germain. De Braziliaanse aanvaller moet een enkeloperatie ondergaan en de Franse topclub denkt dat het drie tot vier maanden duurt voordat Neymar (31) weer aan kan sluiten bij de groepstraining.

Volgens PSG heeft de medische staf na de laatste verstuiking van de enkel, op 20 februari, geadviseerd tot operatie over te gaan. Die operatie wordt later deze week uitgevoerd in Doha.

Paris Saint-Germain staat in de achtste finales van de Champions League tegenover Bayern M√ľnchen. De thuiswedstrijd ging met 1-0 verloren, woensdag is de return in Duitsland.

De club uit Parijs stevent wel af op de landstitel. De voorsprong op Olympique Marseille bedraagt 8 punten.