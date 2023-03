Chelsea-trainer Potter vraagt fans achter de ploeg te gaan staan

Chelsea-trainer Graham Potter heeft de fans opgeroepen dinsdag achter hun ploeg te gaan staan in de achtste finales van de Champions League tegen Borussia Dortmund. Het Europese toernooi moet het seizoen van de Londense topclub redden. Chelsea staat in de Premier League op de tiende plaats en werd in zowel de FA Cup als de League Cup voortijdig uitgeschakeld.

“Supporters hebben altijd het recht om hun mening te geven. Zij hebben, net als wijzelf, geleden onder de slechte resultaten”, aldus Potter. “Maar de fans kennen ook het belang van het duel van morgen. We willen het Dortmund moeilijk maken hier en daar hebben we de fans voor nodig.”

Borussia Dortmund was in de eerste wedstrijd met 1-0 te sterk voor Chelsea. De Duitsers wonnen dit jaar alle wedstrijden – tien in totaal – in de competitie, Duitse beker en Champions League.

Het is nog niet duidelijk of Reece James tegen Dortmund kan meedoen. De verdediger miste zaterdag de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Leeds United met een dijbeenblessure. De Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic keert terug in de selectie.