Bouwmeester terug op oude niveau en klaar voor strijd om Spelen

Zeilster Marit Bouwmeester voelt zich weer net zo fit en sterk als voor haar zwangerschap. De drievoudig olympisch medaillewinnares wil komende week op het EK in de Ilca 6-klasse in het Italiaanse Andora de eerste stap naar deelname aan de Spelen van Parijs zetten. De 34-jarige Bouwmeester combineert haar topsportcarrière sinds vorig jaar met het leven als moeder van dochter Jessie Mae.

“Dit is voor mij een heel andere olympische campagne dan alle andere”, zegt de Friezin, die kort na haar derde plaats op de uitgestelde Spelen van Tokio in 2021 zwanger werd. Bouwmeester beviel in mei vorig jaar en pakte al snel daarna de trainingen op. In het najaar maakte ze haar rentree. De viervoudig wereldkampioen in de Laser Radial werd negende op het WK in Texas, derde op het EK in Hyères en boekte onlangs op een wedstrijd in Portugal haar eerste overwinning als moeder.

“Dat was een belangrijke bevestiging. Ik ben weer waar ik wil zijn. Eigenlijk gaat alles volgens plan”, aldus Bouwmeester, die na zilver bij Londen 2012, goud bij Rio 2016 en brons in Tokio volgend jaar voor haar vierde olympische medaille wil gaan.

“In Tokio heb ik niet gepresteerd zoals ik wilde. Maar ook als ik daar goud had gepakt, was ik door gegaan. Ik vind topsport geweldig, de druk van het moeten presteren en steeds kansen zoeken om beter te worden. Ik heb het idee dat ik nog steeds beter kan worden dan ik ooit ben geweest. Ik kijk met veel bewondering naar mensen die hun sport naar een ander niveau hebben gebracht, sporters als Usain Bolt, Roger Federer en Sven Kramer. Iedereen die goed is, kan een keer winnen. Maar keer op keer winnen, dat is het moeilijkste. Die uitdaging drijft mij. Ik denk dat ik nog steeds kans maak op goud.”

Bouwmeester strijdt in de Ilca 6-klasse met Maxime Jonker en Mirthe Akkerman om één plek op de Spelen. In principe gaat de zeilster die het beste presteert op de WK in augustus in Den Haag en de WK begin volgend jaar in Argentinië. De drie concurrenten hebben echter ook onderling afgesproken dat één van hen zich al vervroegd kan kwalificeren, door zowel op het olympisch testevent in Marseille als de WK in Den Haag in de top 3 te eindigen. Aan het testevent mag ook slechts één Nederlandse zeilster meedoen. Dat wordt degene die het beste presteert op het EK in Italië en de wereldbeker van Mallorca in april.

“Uiteindelijk moet gewoon de beste naar de Spelen gaan. Ik wil daar volgend jaar staan en dus moet ik nu ook al goed zijn”, aldus Bouwmeester, die ervan overtuigd is dat ze de interne strijd gaat winnen. “Iedereen moet zichzelf selecteren. Ik wil de beste versie van mezelf laten zien. Als ik nu ondermaats presteer, ga ik op de Spelen ook geen goud winnen.”