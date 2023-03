Tennisster Rus verliest van Italiaanse Giorgi in Indian Wells

Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van het toernooi in Indian Wells. De Nederlandse tennisster ging met 6-3 6-3 onderuit tegen de Italiaanse Camila Giorgi, de nummer 46 van de wereld.

De 32-jarige Rus bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi. In de laatste kwalificatieronde stond ze met Sara Errani ook tegenover een Italiaanse. Die partij won ze in twee sets.

Op de wereldranglijst is Rus afgezakt naar plek 130. Ze kon begin dit jaar niet meedoen aan de Australian Open. Vorig jaar september stond ze voor het laatst in het hoofdschema van een WTA-toernooi.