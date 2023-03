Shorttrackers strijden in Seoul drie dagen om wereldtitels

De shorttrackers van bondscoach Niels Kerstholt strijden vanaf vrijdag voor de wereldtitels in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Boegbeeld Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer, de titelverdedigster op de 500 meter, zijn Nederlands grootste kanshebbers op goud, maar ook Jens van ’t Wout, oudgediende Sjinkie Knegt en de aflossingsploegen azen op eremetaal.

Bij de vorige WK, in het Canadese Montreal, moest Schulting zich op het laatste moment terugtrekken wegens een positieve coronatest. Een jaar eerder in Dordrecht had ze op een WK waar de concurrentie uit Aziƫ ontbrak alle titels inclusief goud op de aflossing veroverd. Velzeboer zorgde in Canada voor het enige Nederlandse goud.

Schulting en Velzeboer zijn naar de WK afgereisd als winnaars van de wereldbeker op respectievelijk de 1000 en 500 meter. Schulting schreef ook nog het overallklassement van dit seizoen op haar naam. Van ’t Wout kan ook vertrouwen putten uit drie wereldbekerzeges dit seizoen.

De WK beginnen vrijdag vanaf 01.30 uur Nederlandse tijd met de kwartfinales op de 1500 meter en de voorronden en heats op de 500 en 1000 meter. De dag wordt afgesloten met de kwartfinales op de aflossingen en de gemengde aflossing. De eerste finales, op de 1500 meter en de 500 meter, staan voor zaterdagochtend gepland. De finales op de 1000 meter en aflossingen worden zondagochtend geschaatst.