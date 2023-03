Zwangere Van Dijk dit wielerseizoen niet in actie

Wielrenster Ellen van Dijk verwacht in september haar eerste kindje. De 36-jarige regerend wereldkampioene tijdrijden komt dit wielerseizoen niet in actie. Ze heeft zich ten doel gesteld om volgend jaar terug te keren, met het oog op de Olympische Spelen in Parijs.

Voordat Van Dijk haar contract bij haar Trek-Segafredo verlengde, bracht ze al ter sprake dat ze met haar partner Benjamin de Bruijn een gezin wilde stichten, maar ook voor een medaille bij de Spelen wilde gaan. “Het team stond meteen open voor beide scenario’s en dat was ontzettend hartverwarmend”, aldus Van Dijk.

De renster behaalde vorig jaar haar derde wereldtitel tijdrijden. Ook verbeterde ze in mei het werelduurrecord. “Ik keek er echt naar uit om de regenboogtrui te dragen tijdens de Tour de France Femmes en Vuelta, maar je kunt niet alles hebben. Ik ben erg blij om te zien dat in de wedstrijden de tijdritdiscipline serieus wordt genomen en hopelijk houden ze dit vast voor volgend jaar. Het zal ook raar zijn om mijn wereldtitel dit jaar niet te verdedigen, maar ik denk dat mijn gedachten tegen die tijd heel ergens anders zijn.”

De WK wielrennen worden in augustus in Glasgow gehouden.