Amerikaanse ruiter Ward wint Grote Prijs van Den Bosch

De Amerikaanse springruiter McLain Ward heeft bij The Dutch Masters de Grote Prijs van Den Bosch op zijn naam gebracht. Met zijn paard HH Azur bleef hij in de barrage foutloos in een tijd van 37,86. Omdat hij eerder de Grote Prijs van Genève won, leverde de zege hem naast het prijzengeld van 330.000 euro een bonus op van een half miljoen euro. De wedstrijden in Den Bosch en Genève maken deel uit van dezelfde reeks. Als hij in juli ook nog de GP van Aken wint, krijgt hij een bonus van 1 miljoen euro.

De Fransman Julien Epaillard eindigde als tweede in 38,06 met Donatello D’Auge. De Zweed Henrik von Eckermann, regerend wereldkampioen, werd derde met King Edward in 38,52.

De Nederlandse ruiters slaagden er voor eigen publiek niet in op het podium te eindigen. Lars Kersten was met zijn paard Hallilea de beste Nederlander. Hij kwam uit op de zesde plaats met een een tijd van 39,01. Marc Houtzager werd met Holy Moley, ook nog foutloos, negende in 40,41. Parcoursbouwer Louis Konickx concludeerde dat zijn parcoursen te makkelijk waren voor de ruiters. “Het is niet selectief genoeg. Ik moet eens met de ruiters gaan praten. Ze hadden me al gewaarschuwd dat er veel foutlozen zouden komen.”

De 23-jarige Kersten was blij met zijn resultaat.”Wat een concours en dat ik tussen al deze grote namen mag staan, en dan ook nog echt mee kan doen, daar ben ik echt heel, heel blij mee”, zei hij na afloop. “Het was een abnormaal competitieve barrage. Ik had voor mijn gevoel al heel hard gereden. Het zat er niet heel ver van af. Maar ik moet hier echt heel tevreden zijn. Hallilea sprong echt geweldig.”

Bondscoach Jos Lansink sprak vol lof over zijn ruiters. “De Nederlandse ruiters hebben dit weekend heel sterk gereden op het hoogste niveau met meerdere overwinningen. Dat was gewoon heel goed. Ik kijk met belangstelling uit naar het NK eind april.”