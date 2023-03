Arsenal boekt eenvoudige zege bij Fulham, gelijkspel ManUnited

Arsenal heeft in de Premier League zijn vijfde zege op rij geboekt. De koploper was op Craven Cottage met 3-0 veel te sterk voor Fulham. Leandro Trossard was belangrijk met drie assists.

Met de overwinning komt Arsenal op 66 punten. Naaste belager Manchester City, dat zaterdag met 1-0 won bij Crystal Palace, volgt op 5 punten. Fulham blijft op de achtste plaats staan. Bij de thuisploeg speelde de Nederlandse verdediger Kenny Tete de hele wedstrijd.

Arsenal nam vanaf de eerste minuut het initiatief en leek na een kwartier al de score te openen. Het eigen doelpunt van Antonee Robinson werd echter afgekeurd vanwege buitenspel in de aanloop naar de treffer. Vijf minuten later viel de 1-0 alsnog, nadat de Braziliaanse verdediger Gabriel een corner van Trossard had binnengekopt.

Op aangeven van opnieuw Trossard kopte Gabriel Martinelli even later de 2-0 binnen. De Belgische buitenspeler tekende vlak voor rust voor zijn derde assist. Hij vond Martin Ƙdegaard tussen meerdere Fulham-verdedigers in, waarna de middenvelder zichzelf ruimte gaf om de 3-0 langs keeper Bernd Leno te schieten.

Trossard, die in januari overkwam van Brighton & Hove Albion, kwam daarmee in een mooi rijtje. De aanvaller is de derde Arsenal-speler met een hattrick aan assists in een uitwedstrijd in de Premier League na Thierry Henry en Robin van Persie.

Manchester United kwam voor de tweede keer op rij niet tot winst in de Premier League. Na de 7-0-nederlaag bij Liverpool bleef de ploeg van trainer Erik ten Hag steken op 0-0 tegen hekkensluiter Southampton. United-middenvelder Casemiro kreeg in de 34e minuut de rode kaart. Wout Weghorst werd even later gewisseld, Tyrell Malacia bleef op de bank.