Van der Poel mikt na dienende rol op hoofdrol in Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel zag zondag zijn Belgische ploeggenoot Jasper Philipsen de zevende en laatste etappe winnen in Tirreno-Adriatico. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck had een belangrijke rol in de voorbereiding op de sprint waarmee Philipsen zijn tweede ritzege boekte, maar mikt volgende week in Milaan-Sanremo op eigen succes.

“We zijn heel blij als ploeg, met twee overwinningen hier. Ik begin zelf ook plezier te krijgen in deze rol als ‘lead-out’. Zeker als de sprinter het vervolgens afmaakt”, vertelde Van der Poel bij Eurosport. Zelf kon hij zich in de zevendaagse door ItaliĆ« niet onderscheiden, zoals hij ook in de Strade Bianche ruim een week geleden nog tekort kwam om mee te strijden voor de winst.

Van der Poel zei eerder al nog wedstrijdhardheid nodig te hebben om zijn gewenste niveau te halen. “Deze rol is ook goed voor me, om diep te gaan in de finale. Het was een zware week. Ik hoop dat ik hier de vorm heb gekregen om Milaan-Sanremo te kunnen winnen.”