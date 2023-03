PSV neemt na zwakke eerste helft alsnog afstand van Cambuur

PSV heeft zich in de Eredivisie gerevancheerd voor de ruime nederlaag van begin oktober bij SC Cambuur (3-0). De Eindhovenaren hadden het in de thuiswedstrijd opnieuw een helft lang lastig met de hekkensluiter, maar namen na een ruststand van 1-1 in de tweede helft alsnog afstand: 5-2.

Voor PSV betekende het de derde overwinning op rij in de competitie. Omdat Ajax en AZ ook wonnen, blijft het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij op de vierde plaats staan. De achterstand op koploper Feyenoord, dat zondagavond FC Volendam ontvangt, is 3 punten.

PSV miste aanvoerder Luuk de Jong. De spits liep vorige week in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk een enkelblessure op en was daarvan nog niet hersteld. De Portugees Fábio Silva schoof door naar de positie van De Jong en Xavi Simons speelde voorin vanaf de zijkant. Op het middenveld kwam een plek vrij voor Guus Til.

Joey Veerman kreeg de eerste kans voor PSV. De middenvelder stuitte in de 13e minuut op doelman Robbin Ruiter.

De thuisploeg speelde slordig. Na balverlies van Ibrahim Sangaré kon Cambuur halverwege de eerste helft counteren. Linksback Patrick van Aanholt miste de bal, waarna Remco Balk de bal in de rechterbenedenhoek kon plaatsen: 0-1. Vrijwel direct daarna had Balk, na een fout van centrale verdediger Jarrad Branthwaite, de tweede treffer voor de Friezen moeten maken. De aanvaller schoot in kansrijke positie naast.

Cambuur hielp PSV terug in het duel door een blunder van Mitchel Paulissen. De middenvelder dacht kort voor zijn eigen zestienmetergebied weg te kunnen draaien. Paulissen verspeelde echter de bal, waarna Xavi Simons Ruiter omspeelde en de bal in het doel schoot. Simons is nu met twaalf treffers gedeeld topscorer van de Eredivisie.

PSV zag voor rust nog een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel en namens Cambuur schoot Mimoun Mahi in kansrijke positie over.

Na rust trokken de Brabanders het duel alsnog naar zich toe. Van Aanholt verraste Ruiter in de 54e minuut met een schot van net buiten het strafschopgebied met rechts en vrijwel direct daarna zorgde invaller Anwar El Ghazi voor de 3-1.

Spits Bjørn Johnsen bracht de spanning met een rake kopbal, via Sangaré, na een uur spelen nog even terug. Na een domme handsbal van Leon Bergsma besliste Silva het duel in de 64e minuut met een strafschop. In de slotfase scoorde El Ghazi opnieuw.