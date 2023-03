PSV behaalt in Eredivisie tegen Cambuur derde zege op rij

PSV heeft in de Eredivisie de derde zege op rij geboekt. Na overwinningen op FC Twente (3-1) en RKC Waalwijk (0-1), was het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij ook te sterk voor SC Cambuur: 5-2. In oktober verloor PSV de uitwedstrijd tegen de hekkensluiter nog met 3-0.

Halverwege was de stand nog gelijk in het Philips-stadion. Remco Balk zette Cambuur op voorsprong, waarna Xavi Simons gelijkmaakte.

Na rust liep PSV via Patrick van Aanholt en Anwar El Ghazi verder weg. Bjørn Johnsen verkleinde de achterstand voor Cambuur, waarna Fábio Silva (strafschop) en opnieuw El Ghazi scoorden voor PSV: 5-2.

PSV blijft op de vierde plaats staan in de Eredivisie, met een achterstand van 3 punten op Feyenoord. De koploper speelt later op zondag nog tegen FC Volendam.