PSV zonder aanvoerder De Jong tegen Cambuur

Luuk de Jong ontbreekt bij PSV in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De spits liep vorige week tegen RKC Waalwijk een enkelblessure op en is niet op tijd hersteld. Trainer Ruud van Nistelrooij zei vrijdag “goede hoop” te hebben dat De Jong zou kunnen spelen, maar de aanvoerder ontbreekt in de selectie.

De Portugees Fábio Silva staat tegen Cambuur (aftrap 16.45 uur) in de spits, met Johan Bakayoko en Xavi Simons op de flanken. Tegen RKC speelde Simons nog op het middenveld. PSV zegevierde in Waalwijk met 1-0 door een doelpunt van Bakayoko. Ten opzichte van dat duel is Guus Til de enige nieuwkomer in de basis. Til, die tegen RKC ontbrak vanwege een blessure, vormt het middenveld met Ibrahim Sangaré en Joey Veerman. Verdediger André Ramalho neemt de aanvoerdersband over van De Jong.

PSV is de nummer 4 van de Eredivisie, Cambuur staat onderaan.