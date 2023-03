Sjachtar Donetsk komt als koploper van Oekraïne naar De Kuip

Sjachtar Donetsk komt als koploper van de Oekraïense voetbalcompetitie naar De Kuip voor de return tegen Feyenoord in de achtste finales van de Europa League. De ploeg van trainer Igor Jovicevic won zondag met 3-0 bij Kryvbas Kryvyi Rih. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Sjachtar Donetsk gaat nu aan kop in Oekraïne, met 3 punten voorsprong op SC Dnipro-1. Feyenoord voert in Nederland de Eredivisie aan.

Sjachtar Donetsk en Feyenoord troffen elkaar donderdag in de Poolse hoofdstad Warschau. Het eerste duel eindigde door twee late doelpunten in 1-1. Komende donderdag vindt de return in Rotterdam plaats (aftrap 18.45 uur). De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales van de Europa League.