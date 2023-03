Tennisster Rus ontbreekt in selectie Billie Jean King Cup

Tennisster Arantxa Rus ontbreekt opnieuw in de Nederlandse selectie voor de komende wedstrijden in de Billie Jean King Cup. De beste Nederlandse speelster op de wereldranglijst (130e) stelde zich eind vorig jaar ook niet beschikbaar voor de nationale ploeg, omdat ze toen nog wat punten wilde halen in een poging zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ook Arianne Hartono is er niet bij. Ze haakte voor het vorige Billie Jean King Cup-weekeinde geblesseerd af.

Voor de wedstrijden van 10 tot en met 15 april in de Turkse stad Antalya heeft captain Elise Tamaëla de tennissters Suzan Lamens, Lesley Pattinama-Kerkhove, Lexie Stevens en de dubbelspecialisten Demi Schuurs en Bibiane Schoofs geselecteerd. Nederland strijdt met tien andere landen in Groep 1 van de Europese/Afrikaanse zone voor promotie naar de play-offs van de wereldgroep.

“Ik ben blij dat deze speelsters zich beschikbaar hebben gesteld voor het team”, aldus Tamaëla. “Het is een nieuwe fase en een ander format dan we gewend zijn. Het wordt een intensieve week, waar je er elke dag moet staan. We spelen met elf sterke landen om drie plekken in de play-offronde. Het wordt een enorme uitdaging om ons te plaatsen voor de Billie Jean King Cup play-offs. We gaan er in ieder geval vol voor.” Nederland verloor vorig jaar november zonder Rus en Hartono het play-offduel met Frankrijk voor een plek in de wereldgroep.

Kiki Bertens reist mee met het team als assistent-coach. De andere deelnemende landen in Turkije zijn Bulgarije, Kroatië, Denemarken, Egypte, Hongarije, Letland, Noorwegen, Servië, Zweden en Turkije.