Tour eindigt met tijdrit over 35 kilometer van Monaco naar Nice

De Tour de France eindigt volgend jaar op zondag 21 juli met een individuele tijdrit over 35 kilometer tussen Monaco en Nice. De dag ervoor wacht de wielrenners een bergetappe over 132 kilometer, met na drie beklimmingen in de Franse Alpen ook nog de slotklim naar de top van de Col de la Couillole. De finish ligt op 1678 meter hoogte, na een klim van bijna 16 kilometer.

De Tour de France eindigt niet zoals gebruikelijk in Parijs, maar in Zuid-Frankrijk. Parijs huisvest volgend jaar zomer de Olympische Spelen, die amper een week na het einde van de Tour beginnen. Eind vorig jaar maakte de organisatie van de Tour al bekend dat de etappekoers van drie weken daarom in 2024 eindigt met een individuele tijdrit in Nice. Maandag werden de routes van de etappes in het slotweekeinde van de Tour onthuld.

In de tijdrit, die eindigt op het Place Masséna in het centrum van Nice, moet eveneens flink geklommen worden. Zo zijn twee beklimmingen opgenomen in het parcours, onder meer van de Col d’Èze; een klim die traditiegetrouw onderdeel is van Parijs-Nice. Tadej Pogacar ging zondag tijdens de slotetappe van die etappekoers op de Col d’Èze in de aanval en stelde met zijn derde ritzege de eindoverwinning veilig. De Sloveen bereikte de finish in Nice met ruim een halve minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard, die hem vorig jaar versloeg in de strijd om de gele trui in de Tour.

De Ronde van Frankrijk begint komend jaar, op 29 juni, in de Italiaanse stad Florence. Dit jaar start de Tour op 1 juli in het Baskenland. De finish vindt drie weken later, zoals gebruikelijk, plaats op de Champs-Élysées in Parijs.