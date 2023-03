Hockeyers Galema en Swaen nemen afscheid van Oranje

De Nederlandse hockeyers beginnen zonder Jelle Galema en Tim Swaen aan de voorbereiding op een reeks duels in de Pro League en het EK dat in augustus in Mönchengladbach wordt gehouden. Het duo heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor Oranje. Galema speelde 83 interlands en scoorde negen keer. Swaen trof vier keer doel in elf interlands.

Bondscoach Jeroen Delmee heeft 23 spelers opgeroepen die vorig jaar september ook al in zijn trainingsgroep zaten. Hij heeft ook negen zogenoemde stagespelers uitgenodigd. Zij sluiten de komende periode aan op trainingen en komen wellicht ook in aanmerking voor speelminuten tijdens Pro Leaguewedstrijden. Het gaat om Bram van Battum, Max de Bie, David Huussen, Silas Lageman, Floris Middendorp, Lucas Middendorp, Pepijn Reyenga, Sheldon Schouten en Jasper Tukkers.