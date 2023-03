Wielerbond UCI schrapt Faulkner in uitslag Strade Bianche

De Amerikaanse wielrenster Kristen Faulkner is haar derde plaats in de Strade Bianche kwijt. Op de website van de internationale wielrenunie UCI staat dat ze gediskwalificeerd is. Meerdere wielermedia melden dat dat te maken heeft met het gebruik van een glucosemeter door de renster van Team Jayco AlUla. Zo’n apparaat meevoeren tijdens een koers is verboden. De UCI heeft het besluit nog niet toegelicht.

Faulkner bereikte na een solo de poorten van Siena, maar werd in de steile slotklim richting de Piazza del Campo nog gepasseerd door de Nederlandse Demi Vollering en de Belgische Lotte Kopecky, ploeggenotes bij SD Worx. Vollering won vervolgens de sprint. Door de diskwalificatie van de Amerikaanse is de Deense Cecilie Uttrup Ludwig nu derde in de koers die deels over gravelpaden wordt verreden.