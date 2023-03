Grote Prijs van Oostenrijk tot en met 2027 op Formule 1-kalender

De Grote Prijs van Oostenrijk blijft tot en met 2027 op de kalender van de Formule 1. De partijen zijn een contractverlenging voor vier jaar overeengekomen.

“De Oostenrijkse grand prix biedt de perfecte combinatie van een uitdagend circuit, racen op hoge snelheid en een geweldige locatie voor de fans. Ik ben verheugd dat we met deze nieuwe overeenkomst zeker tot en met 2027 zullen blijven terugkeren naar de Red Bull Ring”, meldde Formule 1-topman Stefano Domenicali.

De grand prix vindt plaats op het circuit in Spielberg, dat de thuisbaan is van wereldkampioen Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. De race die steevast wordt bezocht door duizenden Nederlandse fans keerde in 2014 voor enkele jaren terug op de F1-kalender. De laatste race uit dat contract staat gepland voor 2 juli van dit jaar. Verstappen won de race drie keer. Charles Leclerc greep de zege afgelopen jaar.