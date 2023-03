Baanwielrenners halen finale teamsprint in Nations Cup Caïro

De Nederlandse baanwielrenners hebben zich bij de Nations Cup in Caïro geplaatst voor de finale op de teamsprint. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland wonnen hun heat van Polen en reden met 42,644 de beste tijd. In de finale woensdagavond nemen ze het op tegen Frankrijk, dat met 43,201 sneller was dan Groot-Brittannië.

Het Nederlandse trio dat de regerend olympisch en Europees kampioen is, was eerder op de dag ook al de snelste geweest in de kwalificaties.

De baanwielrenners moesten vorige maand bij de Nations Cup in Jakarta nog genoegen nemen met het zilver op de teamsprint. Het goud ging toen naar regerend wereldkampioen Australië, dat de Nederlanders vorig jaar bij het WK ook al versloeg in een rechtstreekse finale. De Australiërs ontbreken in de Egyptische hoofdstad.

De baanwielrensters werden in de eerste ronde op de teamsprint verslagen door Frankrijk. Kyra Lamberink, Steffie van der Peet en Hetty van der Wouw waren met 48,262 duidelijk langzamer dan de Fransen (47,978).