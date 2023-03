Nederlandse breekt boycot van boksevenement in India

Het bestuur van de Nederlandse boksbond heeft maatregelen genomen tegen een lid dat in New Delhi deelneemt aan het IBA World Boxing Championships. Het evenement in India wordt door de boksbond geboycot vanwege de deelname van Russische en Belarussische boksers die onder eigen vlag meedoen.

“Het bestuur benadrukt dat de IBA noch het desbetreffende lid toestemming heeft gevraagd of verkregen voor diens deelname aan dit evenement”, schrijft de boksbond in een verklaring. “Het bestuur heeft reeds contact opgenomen met betrokkene en passende maatregelen genomen.”

Hoewel de bond geen namen noemt, zou het volgens persbureau Reuters gaan om Megan de Cler. De bokser werd woensdag tijdens de openingsceremonie van het evenement van de International Boxing Association gezien met een IBA-vlag.

Nederland is een van de elf landen die het evenement boycotten. Dit besluit van de boksbond is “in lijn is met het standpunt van de Nederlandse overheid en NOC*NSF, alsmede met de sancties die het IOC eerder heeft opgelegd”, schrijft de bond.