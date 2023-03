Herstelde Verstappen de snelste in eerste training Saudi-Arabië

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Saudi-Arabië de beste tijd neergezet. Met 1.29,617 was de Nederlandse coureur met afstand de snelste op het circuit van Jeddah. Verstappen arriveerde vanwege maagklachten later dan gepland in Saudi-Arabië en ontbrak donderdag op de mediadag, maar meldde zich vrijdag wel weer fit op het circuit.

De kopman van Red Bull schreef twee weken geleden met overmacht de openingsrace van het seizoen in Bahrein op zijn naam. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, eindigde toen als tweede. Pérez klokte vrijdag in Saudi-Arabië ook de tweede tijd. Hij gaf bijna een halve seconde toe op Verstappen.

De Spaanse veteraan Fernando Alonso eindigde in de Aston Martin als derde, zijn teamgenoot Lance Stroll uit Canada werd vierde. De Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton zetten respectievelijk de vijfde en zesde tijd neer. De Britten gaven beiden ruim een seconde toe op Verstappen.

Ferrari kwam in de eerste training heel wat snelheid tekort, ook al hebben Charles Leclerc en Carlos Sainz in Saudi-Arabië een nieuwe motor gekregen. Sainz eindigde als zevende, op ruim 1,3 seconde van Verstappen. Leclerc gaf 1,5 seconde toe en werd elfde. De Monegask weet dat hij zondag tien plaatsen naar achteren moet op de startopstelling, omdat al voor de tweede keer in dit nog prille seizoen de zogeheten ‘control-electronics’ van de Ferrari-motor zijn vervangen. Dat levert Leclerc een gridstraf op.

Nyck de Vries eindigde in zijn AlphaTauri op de dertiende plaats. De 28-jarige Fries was bijna 2 seconden minder snel dan Verstappen. De Vries zat minder dan vier tienden van een seconde achter zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda, die de tiende tijd klokte.

Verstappen won vorig jaar de GP van Saudi-Arabië na een fel gevecht met Leclerc. In 2021 werd hij tweede achter Hamilton.

Om 18.00 uur begint de tweede vrije training in Jeddah. De race gaat zondag om 18.00 uur van start.