Tennisser Koolhof naar halve finales dubbelspel in Indian Wells

De Nederlandse tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski zijn doorgedrongen tot de halve finales van het dubbelspel op het toernooi van Indian Wells. Het als eerste geplaatste duo versloeg Jamie Murray en Michael Venus met 6-3 6-3.

Koolhof en Skupski namen snel een 3-1 voorsprong, waarna ze met een tweede break op 5-3 de eerste set binnenhaalden. Ook in de tweede set kwamen ze zelden in de problemen. Na een break op 3-2 kwam de winst niet meer in gevaar.

Koolhof en Skupski treffen in de halve finales Santiago González en Édouard Roger-Vasselin. Het Mexicaans-Franse duo was met 2-6 6-2 10-7 te sterk voor Lloyd Glasspool en Harri Heliövaara.