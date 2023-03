Tennisser Alcaraz plaatst zich voor halve finales Indian Wells

Carlos Alcaraz heeft de halve finales bereikt op het tennistoernooi van Indian Wells. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de kwartfinales met 6-4 6-4 te sterk voor Félix Auger-Aliassime uit Canada.

Het was voor de 19-jarige Alcaraz pas de eerste zege op Auger-Aliassime in vier ontmoetingen. “Het is fantastisch dat ik eindelijk van Félix win. En dan ook nog eens met erg goed tennis”, zei de Spanjaard na afloop van de partij tegen de mondiale nummer 10.

Alcaraz maakte in de eerste set bij een stand van 2-2 het verschil. Na een lange vijfde game benutte de nummer 2 van de wereld zijn vijfde breakpoint. Auger-Aliassime kreeg op 5-4 nog een kans om terug te breken, maar Alcaraz poetste het breakpoint weg en haalde alsnog de set binnen.

Auger-Aliassime leverde in de tweede set meteen zijn eerste servicebeurt in, maar trok de stand in de volgende game alweer gelijk. De twee hielden elkaar vervolgens in evenwicht tot 4-4, waarna Alcaraz de beslissende break plaatste.

Alcaraz treft in de halve finales Jannik Sinner. De 21-jarige Italiaan won in de kwartfinales met 6-4 4-6 6-4 van de Amerikaan Taylor Fritz.