Voetballer Willems na klap van fan: kan wel tegen een stootje

Ondanks alle ophef over de klap die Jetro Willems kreeg van een eigen supporter in de wedstrijd van FC Groningen tegen sc Heerenveen, wilde de voetballer er zelf niet veel woorden aan vuil maken.

“Ik wil er geen heisa over maken”, zei Willems voor de camera van ESPN. “Alles is opgelost. Ik kom van Rotterdam-Zuid en kan wel tegen een stootje.” Al gaf hij wel toe dat het niet normaal is dat hij door een eigen fan is aangevallen. “lk ga er morgen verder met de club over praten. Ik kan ook aangifte doen, maar de club zal daar een beslissing over nemen.”

Willems ging na de wedstrijd, die de Groningers met 2-0 verloren, nog terug naar het vak waar de problemen ontstonden. “Ik had dat beloofd, maar het ging niet meer over het voorval. We hebben het gehad over wat ze verwachten van ons en wij van hen. We verwachten dat ze achter ons komen te staan. Ik heb gezegd dat dit de laatste keer was dat we op zo’n manier verliezen.”

Algemeen directeur Wouter Gudde had geen goed woord over voor de fans. “De sfeer in het stadion was al die tijd goed. Tot een klein groepje links onder voor veel onrust zorgde, met als absolute dieptepunt de klap die aan Jetro is uitgedeeld door een hersenloze imbeciel. Hij is inmiddels gepakt en we hopen dat hij de hoogste straf krijgt die je kunt verzinnen.” Dat geldt volgens Gudde ook voor de man die het veld opkwam. “Dit soort excessen hoort niet in de maatschappij thuis en zeker niet in een stadion waar ook kinderen zitten te kijken. Het is een regelrechte schande.”

FC Groningen kreeg onlangs al een voorwaardelijke straf voor een wedstrijd zonder publiek vanwege het afsteken van vuurwerk door de fans. “We hebben er juist alles aan gedaan met extra beveiliging en vuurwerkhonden en dan dit. Ik vrees voor grote gevolgen”, zei Gudde.