Wielrenster Van Anrooij verrast met winst in Trofeo Alfredo Binda

Shirin van Anrooij heeft de 24e Trofeo Alfredo Binda gewonnen, een eendaagse wielerkoers in Italië uit de WorldTour voor vrouwen. Het was de eerste profzege op de weg voor de pas 21-jarige Zeeuwse van Trek-Segafredo. Van Anrooij behoort in het veld al tot de wereldtop. Begin februari werd ze wereldkampioen bij de beloften, terwijl ze eerder in het seizoen ook bij de elitevrouwen al drie wereldbekerwedstrijden had gewonnen.

Van Anrooij was een kleine 25 kilometer voor de finish weggereden uit een eerste groep. Ze verkreeg een voorsprong van een halve minuut en hield het tot de finish vol.

Achter haar sprintte haar Italiaanse ploeggenote Elisa Balsamo naar de tweede plaats. Een andere Italiaanse, Vittoria Guazzini, werd derde. Ook de Nederlandse Elise Uien finishte in de top 10. Ze werd zevende.

Voordat Van Anrooij aan haar solo begon was Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) nog even met de Italiaanse Eleonora Ciabocco in de aanval. Van Anrooij, die in Italië pas haar tweede wegwedstrijd van dit jaar reed, ging er kort nadat dat tweetal was ingelopen vandoor. “Ik had nooit gedacht dat ik weg zou blijven. Ik rekende er op teruggepakt te worden en zou dan Elisa helpen in de sprint”, vertelde de uit het Zeeuwse Kapelle afkomstige renster. “Het is mijn eerste zege voor deze ploeg. En dat in zo’n mooie koers, een van mijn favoriete wedstrijden.”

Van Anrooij werd vorig jaar Europees kampioen bij de beloften, zowel op de weg als op de individuele tijdrit. In de Tour de France won ze het jongerenklassement.

Marianne Vos maakte in de Trofeo Binda haar rentree. De Brabantse werd vorige maand behandeld aan een vernauwing in haar bekkenslagader waardoor ze haar veldritprogramma eerder had afgesloten. Vos moest in de slotfase de eerste groep achtervolgers achter Van Anrooij laten gaan.