Tennisser Koolhof in dubbelspel Miami eenvoudig naar tweede ronde

Tennisser Wesley Koolhof heeft met zijn dubbelpartner Neal Skupski uit Groot-Brittanië eenvoudig de tweede ronde bereikt op het masterstoernooi van Miami. Het duo won in twee sets van de Australiërs Rinky Hijikata en Jason Kubler: 6-1 6-2.

Koolhof en Skupski zijn als eerste geplaatst in Miami. Vorig jaar kwamen de tennissers tot de finale in Florida waarin ze verloren van de Pool Hubert Hurkacz en de Amerikaan John Isner. Koolhof en Skupski verloren eerder dit jaar op de Australian Open nog in de kwartfinale van de twee Australiërs, die toen gestart met een wildcard de titel in het dubbelspel grepen.

Ook Robin Haase en Matwé Middelkoop bereikten de tweede ronde van het dubbelspel. De twee Nederlanders waren in twee sets te sterk voor de Argentijnen Sebastian Baez en Tomás Martín Etcheverry: 6-3 6-3.