Bij Van der Poel was het beste eraf in de sprint in Harelbeke

Mathieu van der Poel moest in de E3 Saxo Classic genoegen nemen met de tweede plaats achter zijn eeuwige rivaal Wout van Aert. De 28-jarige wielrenner van Alpecin-Deceuninck zei dat tegen het einde van de wedstrijd het beste bij hem eraf was. “Ik voelde me vrij goed vandaag. Ik was misschien iets te gretig onderweg”, zei hij.

Zo voerde Van der Poel al een flinke aanval uit op de Taaienberg op 80 kilometer van de finish. “Ik wilde een lange finale om me klaar te stomen voor de Ronde van Vlaanderen van volgende week”, zei hij. “Dat is zeker gelukt. Ik was goed op alle beklimmingen, maar kwam in de sprint net te kort tegen Van Aert. Ik word liever vandaag geklopt dan volgende week. Ik had graag gewonnen, maar ik kan niet teleurgesteld zijn. Ik denk dat ik met een goed gevoel naar huis ga.”

Van der Poel keek zo terug op een goede voorbereiding voor de Ronde van Vlaanderen. Die klassieker schreef hij vorig jaar voor de tweede keer op zijn naam. Afgelopen zaterdag won de 28-jarige wielrenner voor het eerst Milaan – Sanremo.