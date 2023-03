Wevers stabiel bij rentree tijdens eerste kwalificatie EK turnen

Turnster Sanne Wevers heeft bij de eerste kwalificatie voor de EK turnen een stabiele balkoefening geturnd. In haar eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van Tokio leverde dat haar 14,133 punten op. Daarmee voldeed ze ook aan de gestelde EK-richtscore van 13,500 punten. De olympisch balkkampioene van 2016 kwam in Rotterdam alleen in actie op balk. Tisha Volleman was tijdens het kwalificatiemoment de beste in de meerkamp.

Na een rondgang langs de vier toestellen kwam Volleman uit op 51,733 punten. Naomi Visser, die op brug een val incasseerde, eindigde met 51,333 punten als tweede. Sanna Veerman eindigde met 49,600 punten op de derde plek. Eythora Thorsdottir kwam tijdens de kwalificatie slechts in actie op brug (13,233) en balk (13,333).

Oranjeturnsters Elze Geurts en Vera van Pol ontbraken bij de eerste kwalificatiewedstrijd. Geurts kampt met een corona-infectie en Van Pol sloeg de wedstrijd bewust over. Voor beiden tellen hun resultaten van de DTB-Pokal van vorig weekend in het Duitse Stuttgart mee als eerste kwalificatie-scores.

Op 1 april vindt de tweede EK-kwalificatiewedstrijd plaats waarna bondscoach Jeroen Jacobs de selectie bekendmaakt. Jacobs neemt in ieder geval drie meerkampers mee naar de Europese titelstrijd. De andere twee plekken worden ingevuld op basis van aanwijsplekken.

De EK turnen vinden van 11 tot en met 16 april plaats in het Turkse Antalya. Doelstelling van die vijf Nederlandse turnsters is het behalen van een plek bij de beste 13 landenteams om zodoende teamplaatsing voor de WK van 2023 af te dwingen.