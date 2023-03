Kunstrijdster Van Zundert 22e op WK na tegenvallende vrije kür

Kunstrijdster Lindsay van Zundert is als 22e geëindigd op de WK in de Japanse stad Saitama. De 18-jarige Etten-Leurse kwam vrijdag na een tegenvallende vrije kür tot een totaalscore van 159,55 punten. Ze bezette na de korte kür nog de negentiende plaats.

De Japanse Kaori Sakamoto prolongeerde voor eigen publiek haar wereldtitel met een score van 224,61. De Zuid-Koreaanse Lee Hae-in veroverde zilver (220,94), Loena Hendrickx uit België pakte brons met 210,42.

Van Zundert werd afgelopen januari tijdens de EK veertiende, nadat ze twee keer was gevallen tijdens de vrije kür. In Japan kwam de Brabantse op de muziek uit Pirates of the Caribbean iets beter voor de dag, maar de jury rekende het haar zwaar aan dat ze een aantal sprongen niet goed had afgemaakt. Na een drievoudige lutz moest ze bovendien even met een handje naar het ijs.

Met haar puntentotaal van 159,55 eindigde Van Zundert meer dan 16 punten onder haar persoonlijke record. Ze kwam vorig jaar tot een score van 175,81 op de Olympische Spelen van Beijing, die ze afsloot op de achttiende plaats. Van Zundert werd tijdens de vorige twee edities van de WK zestiende en zeventiende.