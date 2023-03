16-jarige McIntosh zwemt wereldrecord op 400 meter vrije slag

De 16-jarige Canadese zwemster Summer McIntosh heeft bij wedstrijden in Toronto het wereldrecord op de 400 meter vrije slag verbeterd. Ze klokte 3.56,08 en dook 32 honderdsten onder de oude recordtijd, die op naam stond van de Australische olympisch kampioene Ariarne Titmus. Titmus zwom 3.56,40 in mei 2022 in Adelaide.

Titmus won op de Spelen van Tokio olympisch goud op de 200 en 400 meter vrij. McIntosh eindigde in de olympische finale van de 400 meter vrij als 14-jarige op de vierde plaats.

“Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het wereldrecord mogelijk was, maar zo zie je maar”, zei de verraste McIntosh.