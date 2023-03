Jumbo-Visma klaar voor favorietenrol in Ronde van Vlaanderen

Wielerploeg Jumbo-Visma gaat als topfavoriet van start in de Ronde van Vlaanderen en weet ook dat het daarmee de koers moet dragen. “Dat is natuurlijk de keerzijde van de medaille, als je met een sterke ploeg aan de start komt”, kijkt ploegleider Maarten Wynants vooruit op de klassieker van zondag. “Maar wij kunnen dat.”

Met de Belgische kopman Wout van Aert en met Christophe Laporte, de Franse winnaar van Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen, rijdt de ploeg zondag de Belgische wielerklassieker, maar zonder de geblesseerde Dylan van Baarle. “Het is natuurlijk zuur dat Dylan er niet bij kan zijn”, aldus Wynants. “We hebben een heel belangrijke kaart minder om uit te spelen. Vorig jaar verloren we zelfs Van Aert in aanloop naar de Ronde en ook toen speelden wij een heel grote rol.”

Wynants ziet met debutant Tim van Dijke en met Nathan van Hooydonck, Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande en Edoardo Affini “een sterk geheel”. Dat heeft de ploeg ook al laten zien door vrijwel alle grote koersen op de Vlaamse wegen te winnen dit voorjaar. Maar er zijn volgens de ploegleider nog meer favorieten. “In Brugge starten nog meer topfavorieten als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar”, stipt Wynants aan. De afgelopen koersen waren die niet aanwezig. Dat geeft dus wel een vertekend beeld van de wedstrijden. Maar we kunnen hen als team verslaan.”