Voor Van Aert staan ‘Ronde’ en ‘Roubaix’ met stip op verlanglijst

Wout van Aert start zondag met veel vertrouwen in de Ronde van Vlaanderen. De Belgische kopman van Jumbo-Visma won afgelopen vrijdag de E3 Saxo Classic en maakte indruk in Gent-Wevelgem, waar hij de zege liet aan ploeggenoot Christophe Laporte. “Ik voel me goed. Ik ben hersteld van twee zware koersen. Alles is verlopen zoals het hoort”, keek hij vooruit.

Van Aert erkent dat er gekeken zal worden naar zijn ploeg Jumbo-Visma na de zeges in Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, E3 , Gent Wevelgem en Dwars door Vlaanderen dit voorjaar. “Ik besef dat wij als ploeg met een zeer speciale reeks bezig zijn”, vervolgde Van Aert. “Wij hebben al veel champagne gedronken en beseffen maar al te goed dat we schitterende koersen gewonnen hebben. De stress is er zondag bij iedereen. Ook al heb je veel gewonnen of niet. Iedereen begint in Brugge vanaf nul.”

Het wielermonument in Vlaanderen en dat van volgende week, Parijs-Roubaix, ontbreken nog op de toch al indrukwekkende zegelijst van Van Aert. “Ik wil zeer graag de Ronde of Roubaix aan mijn palmares toevoegen. Deze koersen staan met stip genoteerd op het verlanglijstje.”

Dat Van Aert afgelopen zondag Laporte de overwinning gunde in Gent-Wevelgem zorgde voor gemengde reacties. “Ik heb daarop veel mooie berichten gekregen. Maar ik schrok soms van bepaalde mensen die hun opinie moesten uiten. In de E3 vond iedereen het doodnormaal dat Christophe Laporte me liet winnen”, verwees de 28-jarige Belg naar de overwinning in 2022 voor zijn ploeggenoot. “Toen hoorde ik niemand. Na Wevelgem wel. Win ik de Ronde, dan heb ik dat aan mijn ploegmakkers te danken.”

Van Aert mist in de Ronde van Vlaanderen de steun van Dylan van Baarle, die vorig jaar toen nog uitkomend voor Ineos, als tweede eindigde en twee weken daarna Parijs-Roubaix won. “Dat Dylan er niet bij is, beschouw ik als een aderlating voor onze ploeg. Hij heeft de motor om lang mee te gaan in de klassiekers.”