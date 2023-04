Veroorzaker massale val in Ronde van Vlaanderen uit koers gezet

De Poolse wielrenner Filip Maciejuk is zondag door de jury uit de Ronde van Vlaanderen gezet. De renner van Bahrain-Victorious veroorzaakte door een onhandige manoeuvre een massale valpartij. Enkele van de betrokken renners moesten daarna opgeven, onder hen de Brit Ben Turner en de Belg Tim Wellens.

Maciejuk (23) reed op een strook naast het asfalt die overging in gras, dat onder water stond. De Pool stuurde daarop naar rechts en belandde midden in voorste rij van het peloton, waar Wellens de eerste renner was die onderuit ging. Er volgden er zeker dertig. De valpartij gebeurde kort voordat het peloton de eerste keer de Oude Kwaremont op zou rijden.

De geschrokken Pool bood niet veel later via Twitter zijn excuses aan. “Het spijt me enorm dat ik een fout heb gemaakt en een valpartij heb veroorzaakt. Ik hoop dat alle betrokken renners in goede gezondheid zijn. Dit had niet mogen gebeuren, het was een enorme inschattingsfout van mij”, schreef Maciejuk. “Ik kan alleen maar excuses aanbieden en hiervan leren.”