Coureurs kritisch op vele rode vlaggen: voelt als opvoeren show

Niet alleen Max Verstappen was kritisch op het veelvuldig zwaaien met de rode vlaggen tijdens de Grote Prijs van Australië, ook andere coureurs uitten na afloop van de chaotische race in Melbourne hun ongenoegen over de beslissingen van de wedstrijdleiding. “Het voelt alsof ze met die rode vlaggen alleen maar een show willen opvoeren”, zei de Brit Lando Norris van McLaren, die als zesde finishte.

“We komen helemaal naar Australië, werken keihard om ons voor te bereiden op de race, rijden 56 ronden perfect, maar omdat de wedstrijdleiding probeert een show op te voeren, kun je dus de pech hebben dat alles in de laatste twee ronden misgaat”, zei Norris. “Ik had ook heel makkelijk kunnen crashen bij die late herstart. Als er zoveel rijders van de baan schieten, ga je zelf ook slingeren en ben je zomaar gezien.”

Volgens racewinnaar Verstappen van Red Bull was het niet nodig om de race stil te leggen nadat Kevin Magnussen een band was kwijtgeraakt. “Alles was op te lossen door de auto weg te takelen met een kraanwagen. Met die rode vlag zo vlak voor het einde creëer je zo veel chaos. En als de safetycar dan ook nog eens te langzaam rijdt, kunnen de coureurs hun banden niet goed opwarmen. Ik denk dat de banden bij de herstart 20 graden koeler waren dan normaal. Dan is er te weinig grip en zie je dat iedereen eraf vliegt.”

Teamgenoot Sergio Pérez, die een inhaalrace vanaf de laatste plaats bij de start bekroonde met de vijfde plaats aan de finish, viel Verstappen bij. “Een herstart vanaf de startgrid is een stimulans voor de coureurs achteraan om te gokken in de openingsbochten, waardoor andere coureurs in gevaar komen. Het zijn mensen die enorme risico’s nemen.”

George Russell van Mercedes, die uitviel met een brandende motor, noemde de eerste rode vlag na negen ronden al “volkomen onnodig”. “Er lag wel troep op de baan, maar de racelijn was schoon. Er worden op dit moment rare beslissingen genomen”, aldus de Brit.