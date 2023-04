Teambaas Ferrari ziet ‘gemotiveerde’ Leclerc ondanks tegenslag

Ferrari-coureur Charles Leclerc zit na zijn dramatische start van het seizoen in de Formule 1 niet in de put. “Ik twijfel absoluut niet aan de motivatie van Charles,” zegt teambaas Frédéric Vasseur op motorsport.com.

De Monegask stond vorig jaar na twee zeges in de eerste drie races trots bovenaan in het kampioenschap met 71 punten, dit jaar is na twee uitvalbeurten en een matige zevende plaats de tiende plaats zijn deel. Hij staat met 6 punten al een straatlengte achter op leider Max Verstappen van Red Bull (69 punten).

“De start van het seizoen is zeker niet ideaal, maar de motivatie is er nog steeds. Ik heb een hele goede relatie met Charles en deze tegenslagen zullen de stemming niet beïnvloeden”, aldus Vasseur, die begrip toonde voor de frustraties bij Leclerc. “Als je 30 seconden na de race al verslaggevers te woord moet staan, kan ik me voorstellen dat je dan niet vrolijk kan doen. Het zou mij juist frustreren als Charles ontspannen en tevreden met de situatie zou zijn.”

Vasseur ziet voor zichzelf de taak weggelegd om de rijen binnen Ferrari gesloten te houden. Er was bij de laatste grand prix in Australië ook wat spanning tussen Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz. “Daar is over gesproken. Het belangrijkste is dat ik iedereen gemotiveerd houd en in dezelfde richting duw, dus ik praat veel met de coureurs. Nogmaals, de resultaten vallen tegen, maar de spirit is goed.”