Roeiploeg met elf boten op medaillejacht bij EK in Bled

De Nederlandse roeibond stuurt elf boten naar de Europese kampioenschappen, eind mei in het Sloveense Bled. Op de EK van 2022 in München grossierde de equipe in medailles; negen in totaal.

Karolien Florijn is een van de boegbeelden in de ploeg van hoofdcoach Eelco Meenhorst. Ze is regerend Europees- en wereldkampioene in de skiff en gaat in Bled voor prolongatie van haar titel. Melvin Twellaar zal zijn Europese titel in de skiff niet verdedigen. Hij is terug bij Stef Broenink in de dubbeltwee. Het duo won zilver op de Olympische Spelen in Tokio.

De dubbelvier kan rekenen op een sterke bezetting. De olympisch kampioenen Koen Metsemakers en Tone Wieten zijn gebleven, Simon van Dorp en Finn Florijn de nieuwe aanvullingen. Op de EK komt ook een sterk gewijzigde mannen acht in actie, maar bij de vrouwen is geen acht geformeerd.

De roeiers vertrekken op maandag 17 april voor drie weken naar Obertraun in Oostenrijk. Het is de eerste van twee hoogtestages in het pre-olympisch jaar.