Bulgaar herkozen als voorzitter Europese atletiekbond

De Bulgaar Dobromir Karamarinov blijft in ieder geval tot en met 2027 voorzitter van de Europese atletiekbond. Bij de voorzittersverkiezing van European Athletics op het congres in Belgrado kreeg de 65-jarige Bulgaar 28 stemmen, zeven meer dan zijn uitdager Libor Varhanik. De Tsjech was vicevoorzitter van de bond en wilde nu een gooi doen naar de hoogste functie.

Karamarinov nam in 2020 het voorzitterschap over van Svein Arne Hansen. De Noor werd getroffen door een beroerte en overleed enkele maanden later op 74-jarige leeftijd. Karamarinov werd in eerste instantie als eerste vicevoorzitter gepromoveerd tot interim-voorzitter en een jaar later officieel benoemd. Toen had de Bulgaar geen tegenkandidaat in de verkiezing.

De Belgische oud-atlete Tia Hellebaut, de olympisch kampioene hoogspringen van Beijing 2008, werd in Belgrado gekozen tot bestuurslid van de Europese bond. Voor de dertien beschikbare bestuursfuncties waren 25 kandidaten.