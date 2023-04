Nederlandse wielerploeg SD Worx verlengt contract Reusser

De Nederlandse wielerploeg SD Worx heeft het contract van de Zwitserse renster Marlen Reusser met een jaar verlengd. De 31-jarige Reusser ligt nu tot eind 2024 vast.

De Zwitserse, dit jaar winnares van Gent-Wevelgem, wil komend seizoen op de tijdrit voor goud gaan bij de Olympische Spelen van Parijs en de WK in eigen land. Bij de in 2021 gehouden Spelen van Tokio pakte ze zilver op de tijdrit, op gepaste afstand van Annemiek van Vleuten.

Reusser is bezig aan haar tweede seizoen in Nederlandse dienst. Vorig jaar won ze de zogeheten graveletappe in de Tour de France voor vrouwen. De Zwitserse prolongeerde ook haar Europese titel tijdrijden. Bij de WK in Australiƫ moest ze genoegen nemen met brons. Ellen van Dijk veroverde de regenboogtrui op de tijdrit.

“We zijn heel tevreden over Marlen”, zegt manager Danny Stam van SD Worx. “Naast haar overwinning in Gent-Wevelgem heeft ze ook een belangrijk aandeel gehad in de andere successen van het team dit voorjaar. Volgend jaar kan ze zich na de voorjaarsklassiekers volledig focussen op de tijdrit.”

SD Worx domineert dit voorjaar het vrouwenwielrennen. Zo won Demi Vollering onder meer Strade Bianche, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. De Belgische Lotte Kopecky zegevierde in de Ronde van Vlaanderen.