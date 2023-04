Ferrari-rijder Leclerc ontkent gesprekken met Mercedes

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft ontkend dat hij gesprekken heeft gevoerd met rivaal Mercedes. “Nog niet. Op dit moment niet”, liet hij verslaggevers weten in Bakoe, waar de coureur zich opmaakt voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan.

Leclerc zou volgens Italiaanse media een overgang naar Mercedes wel zien zitten vanwege zijn rampzalige start van dit seizoen in de Formule 1. Hij is twee keer uitgevallen en heeft pas 6 punten gescoord. Vorig jaar won hij twee van de eerste drie races en leidde hij het kampioenschap.

“Voorlopig ben ik volledig gefocust op Ferrari en ik heb het volste vertrouwen in de toekomst. Het is altijd een droom voor mij geweest om in dit team te zitten en mijn belangrijkste prioriteit is om een wereldkampioenschap te winnen met Ferrari. Ik hou van dit team”, aldus de Monegask, wiens contract bij de Italiaanse renstal doorloopt tot eind 2024.

Op de vraag of Mercedes-baas Toto Wolff hem had gebeld, antwoordde Leclerc: “Nee, echt niet. Jullie lachen allemaal omdat jullie me niet geloven, maar ik meen het.”