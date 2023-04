Britse wielrenner Hayter grijpt macht in Ronde van Romandië

De Brit Ethan Hayter heeft de tweede etappe van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De renner van Ineos-Grenadiers was na een bergachtige rit over 163 kilometer van Morteau naar La Chaux-de-Fonds de snelste in de eindsprint van een grote kopgroep.

Hayter nam dankzij de bonificatieseconden tevens de leiderstrui over van zijn landgenoot Ethan Vernon (Soudal – Quick-Step), die woensdag de eerste etappe won.

De Fransman Julien Bernard, de Kazach Gleb Broessensky en de Zwitser Tom Bohli waren de avonturiers van de dag, maar hun vlucht hield geen stand. Het waren de renners van Jumbo-Visma die het gat dichtreden en vervolgens op hoog tempo bleven doorrijden om kopman Tobias Foss in stelling te brengen.

Een pittig klimmetje tegen het einde van de etappe bracht wel een schifting teweeg in het peloton, maar er bleef een forse groep vooraan over die op de finish afstormde. Hayter was in de sprint veruit de sterkste. De Spanjaard Juan Ayuso finishte als tweede en de Fransman Romain Bardet reed als derde over de meet.

In het algemeen klassement heeft Hayter 6 seconden voorsprong op de Noor Foss en de Fransman Rémi Cavagna.

De Ronde van Romandië eindigt zondag.