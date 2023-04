Verstappen geeft Russell de schuld voor ‘gewonde’ auto

Max Verstappen nam na de sprintrace bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan geen genoegen met de uitleg van George Russell. “Hij doet het met mooie woorden, zoals de Engelsen dat zo goed kunnen, maar het sloeg nergens op. Het was totaal onnodig om zoveel risico te nemen”, zei de wereldkampioen na afloop bij Viaplay.

Russell probeerde in de eerste ronde drie keer Verstappen via de binnenbocht in te halen op het smalle stratencircuit van Bakoe en uiteindelijk lukte dat, maar wel door schade te rijden aan de Red Bull van Verstappen. De Nederlander moest de race afmaken met een gapend gat in de zijkant van zijn auto.

Hij wist met die schade later in de race de Mercedes van Russell weer in te halen en alsnog derde te worden. “Goed gedaan Max, derde worden met een gewonde auto”, prees teambaas Christian Horner zijn coureur.

“Als je binnendoor gaat moet je op een stratencircuit iets voorzichtiger zijn. Ik gaf Russell genoeg ruimte, want anders had hij aan de binnenkant in de muur gehangen”, vertelde Verstappen. “Uiteindelijk duwt hij mij in bocht twee de zijkant in en verlies ik het momentum. Daardoor verloor ik mijn derde plek aan hem en dat is niet fair. Het is ook heel apart dat de stewards niet naar het incident kijken, terwijl ik schade had.”

De Limburger reageerde tijdens de race furieus via de boordradio en was ook na afloop nog boos. Hij zocht onmiddellijk Russell op om hem in niet mis te verstane woorden de les te lezen. “Ik wilde wel even weten van hem waarom hij in de zijkant van mijn auto reed. Ik snapte gewoon niet waarom hij zoveel risico moest nemen in de eerste bochten. We rijden dan allemaal nog op koude banden en hebben geen grip. Ik laat het nu rusten, de focus gaat op de race van zondag. Als je wilt weten wat ik precies tegen hem gezegd heb, kijk je de beelden maar terug. Ik ga het hier niet herhalen.”