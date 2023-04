Tiebreak nodig na remise in langste partij in tweekamp WK schaken

De tweekamp om de vacante wereldtitel in het schaken is na de veertiende en laatste partij nog steeds onbeslist. De Chinees Ding Liren en de Rus Ian Nepomniatsjtsji speelden in Astana (Kazachstan) remise en brachten de eindstand na de partijen klassiek schaak op 7-7.

Een tiebreak, waarin de twee grootmeesters beginnen met vier partijen snelschaak, moet nu zondag gaan bepalen wie de opvolger wordt van Magnus Carlsen. De Noor, al jarenlang de beste schaker ter wereld, besloot vorig najaar dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet meer wilde verdedigen.

De veertiende partij duurde ruim 6,5 uur en was daarmee de langste van de tweekamp. Ding Liren opende na twaalf zetten met wit een gedurfde aanval, die Nepomniatsjtsji wist af te slaan. De schakers gingen vervolgens over tot ruilen van stukken totdat na 83 zetten weinig meer overbleef dan het punt te delen.

Het prijzengeld van de tweekamp bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.