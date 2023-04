Voorzichtige start De Heus in nieuwe talentklasse Formule 1

Emely de Heus heeft een bescheiden start gemaakt de F1 Academy, de nieuwe raceklasse voor vrouwen die is opgezet door de Formule 1. De 20-jarige autocoureur uit Mijnsheerenland wist alleen in de tweede van drie races in het openingsweekeinde op de Red Bull Ring in Oostenrijk punten te pakken. Ze eindigde in die race als zesde.

De Spaanse Marta García was de uitblinker. Zij won race 1 en 3. Amna Al Qubaisi uit de Verenigde Arabische Emiraten was de snelste in race 2.

De F1 Academy is vooral bedoeld om jonge talenten meer kans te geven op een carrière in de hoogste klasse van de autosport. De Formule 1 financiert het project met 2,25 miljoen euro. Aan het eerste seizoen doen vijf teams mee, met ieder drie auto’s. De Heus komt uit voor MP Motorsport.